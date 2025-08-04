Россия прекращает мораторий на развертывание ракет средней дальности

В заявлении указывается, что "ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями".

Президент России Владимир Путин заявил 1 августа, что «У нас произведён первый серийный комплекс «Орешника», первая серийная ракета – и она поступила в войска. Теперь серия заработала. Первое.

Второе. Наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций, и сейчас идёт работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июне 2025 года отмечал, что Вашингтон не откликнется на предложенный президентом России Владимиром Путиным мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). "До сих пор не откликнулись - уже ясно, что не откликнуться на наш призыв в отсутствии договора (ДРСМД) сделать два параллельных, не взаимосвязанных моратория", - сказал глава российского дипведомства, выступая на Форуме будущего - 2050.

ДРСМД был подписан между СССР и США в 1987 году. Он не позволял размещать ракетные пусковые установки, баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью полета от 500 до 5 500 км. В 2019 году США вышли из этого соглашения. Москва была готова не производить и не размещать ракеты до тех пор, пока Вашингтон не будет развертывать эти системы в каком-то из регионов мира.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ оставляет за собой свободу действий в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности и может воспользоваться ею при необходимости, если придется реагировать на агрессивные действия НАТО вблизи границ страны. Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью ТАСС отметил, что существование моратория РФ на развертывание ракет средней и меньшей дальности приближается к своему логическому завершению, Запад не оценил сдержанность Москвы.

В Заявлении МИД РФ указывается, что "На фоне целенаправленных шагов США, в результате которых в 2019 году прекратились действие и существование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также в последующие годы Российская Федерация инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере. В частности, это нашло отражение в заявлениях, сделанных на высшем уровне в период 2019-2020 гг. и предусматривавших добровольное принятие нашей страной односторонних самоограничений на размещение РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах мира не появятся аналогичные ракетные вооружения американского производства. При этом к странам НАТО с российской стороны был обращён прямой призыв объявить встречный мораторий на развёртывание оружейных систем, ранее запрещённых по Договору о РСМД, а к союзникам США в АТР – поддержать наши усилия по недопущению гонки таких вооружений в данном регионе.

Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности. США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений. Возрастающий массив объективных данных свидетельствует, в частности, о следующем: испытания базовых версий указанных вооружений, разрабатываемых Вашингтоном в широком спектре вариаций, в основном завершены либо находятся на финальной стадии; начато серийное производство некоторых из таких систем; для обеспечения их передового развёртывания и применения Пентагоном формируются и дислоцируются в соответствующих регионах специализированные подразделения и командования; под эти задачи также готовится необходимая инфраструктура; учащаются случаи непосредственного перемещения ракетных комплексов упомянутой дальности в районы совместной с союзниками военно-тренировочной деятельности вне национальной территории США.

В конкретном плане с 2023 года фиксируем прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску РСМД, в европейские страны НАТО для «обкатки» данных вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность. В частности, речь идёт о тренировках на территории Дании, в ходе которых задействовалась мобильная (подвижная) пусковая установка стандарта Mk70.

Применительно к АТР отмечаем, что под предлогом учений в апреле 2024 года на Филиппины был доставлен ракетный комплекс средней дальности «Тифон», который до сих пор находится на архипелаге. Такой же комплекс применялся в июле текущего года на территории Австралии для проведения боевых стрельб в ходе многосторонних тренировочных мероприятий Talisman Sabre 2025. В рамках этих же учений американские военные предприняли первое зарубежное развёртывание гиперзвуковой системы средней дальности «Дарк игл», открыто заявив, что это делается «в целях проецирования силы», и подчеркнув пригодность подобных систем к быстрой передислокации.

Кроме того, в ходе Talisman Sabre 2025 австралийским расчётом закупленного у США комплекса «Хаймарс» был осуществлён пуск американской ракеты PrSM, ещё в 2021 году испытанной Пентагоном на дальность свыше 500 км и, соответственно, относящейся к классу наземных РСМД. До этого пуски таких ракет совершались подразделениями сухопутных войск США с территории Республики Палау в ходе стрельб, произведённых в июне прошлого года с перспективной автономной платформы на базе системы «Хаймарс».

Следует отметить, что указанные испытания и учебные пуски ракеты PrSM, последующие модификации которой планируется тестировать на дальность свыше 1000 км, по существу позволяют рассматривать каждую боевую единицу комплекса M142 «Хаймарс» и аналогичной ей гусеничной системы M270 МLRS как наземную пусковую установку РСМД. При этом американские вооружения указанных типов уже в значительном количестве развёрнуты и продолжают размещаться во многих странах мира, в том числе пополняя арсеналы союзников и партнёров США, включая Украину, которая применяет данные комплексы в боевых действиях против Российской Федерации.

Таким образом, налицо множащиеся факты появления в различных регионах, в том числе имеющих особое значение для Российской Федерации с точки зрения национальной безопасности, вооружений американского производства, характеристики которых позволяют причислять их к наземным ракетным системам средней и меньшей дальности.

Упомянутые действия США и их союзников сопровождаются официальными заявлениями о стремлении обеспечить «долгосрочное» (а по сути постоянное) присутствие американских вооружений указанного класса в Европе и АТР. В частности, Вашингтоном и Берлином было объявлено о планах приступить начиная с 2026 года к развёртываниям на территории ФРГ упомянутых комплексов «Тифон» и «Дарк игл» с прицелом на их «продолжительное размещение». При этом профильная «оперативная группа» американских военных уже с 2021 года расквартирована в Германии на постоянной основе.

Значимым дополнительным фактором является заявленное несколькими союзниками США намерение приобрести у Вашингтона РСМД наземного базирования и (или) разработать собственные ракеты с дальностью пуска, попадающей в диапазон от 500 до 5500 км, либо нарастить уже имеющийся национальный арсенал таких вооружений. Очевидно, что такие оружейные системы пополнят наряд средств для задействования при отработке и потенциальном проведении так называемых «интегрированных» операций, планирование которых совместно ведётся военными США и этих стран в рамках соответствующих альянсов и коалиций.

Обозначенные выше шаги «коллективного Запада» в совокупности ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к Российской Федерации регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причём стратегического порядка. В целом, такое развитие событий несёт серьёзный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстёгивание напряжённости между ядерными державами.

Как последовательно заявлялось с российской стороны, подобный сценарий потребует от нашей страны компенсирующих военно-технических мер в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса. Так как наши многократные предостережения на этот счёт были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.

Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развёртывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности".