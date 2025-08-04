Очереди перед Крымским мостом достигли 4 тыс. автомобилей

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи находятся 4 068 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2 850 транспортных средств. Время ожидания - более шести часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 218 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - следует из сообщения на 17:00 мск.

В сводке на 16:00 мск сообщалось, что в очередях перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи, находится около 3 447 автомобилей. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 827 транспортных средства", - сказано в сводке на 16:00 мск.

В июле-августе текущего года очередь со стороны Тамани в пиковые часы периодически превышает 1,5 тыс. машин.