Боррель отметил, что помощь ЕС Украине оказалась заморожена

Военная помощь Евросоюза Украине оказалась, фактически, заблокирована. Такое мнение выразил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью порталу EUObserver.

"После моего ухода с поста военная помощь Украине от ЕС не предоставлялась. €6,6 млрд в Европейском фонде мира остаются заморожены из-за позиции Венгрии. Это стало концом данного инструмента. Теперь все должно осуществляться на двусторонней основе", - отметил он.

Боррель обратил внимание, что аналогичная тупиковая ситуация обстоит с согласованием новых санкций в отношении России. "Если Венгрия откажется продлевать санкции, они не могут быть продлены. Мы в тупике", - указал он.

Венгрия с 2024 года блокирует выделение Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF) на вооружение. Боррель, находясь на посту главы дипслужбы ЕС, признавал, что у Брюсселя нет решения этого вопроса.