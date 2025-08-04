Более 50% опрошенных граждан Польши считают, что Навроцкий будет плохим президентом

По мнению более 56% поляков, новый президент Польши Кароль Навроцкий, инаугурация которого намечена на 6 августа, будет посредственным либо плохим главой государства. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного исследовательским центром SW Research для газеты Rzeczpospolita.

Так, 27% респондентов полагают, что Навроцкий будет посредственным президентом, а 29,6% - плохим и очень плохим. Еще 33,8% опрошенных напротив считают, что Навроцкий станет хорошим или очень хорошим лидером страны. У 9,6% поляков нет мнения на этот счет.

Исследование проводилось с 29 по 30 июля в интернете среди 800 совершеннолетних граждан Польши.

Навроцкий, представлявший консервативную оппозицию из партии "Право и справедливость", одержал победу во втором туре президентских выборов в Польше 1 июня, получив 50,89% голосов избирателей.