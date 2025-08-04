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Политика
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
4 августа 2025 / 18:57
© Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС
Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.
Ранее представитель Кремля сообщал о международном телефонном разговоре в графике Путина.
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