Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Ранее представитель Кремля сообщал о международном телефонном разговоре в графике Путина.