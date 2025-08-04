Россия более не считает себя связанной ограничениями в рамках РСМД

Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом сказано в заявлении МИД РФ по вопросу о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

На Смоленской площади обратили внимание на шаги коллективного Запада в области распространения РСМД и отметили, что они создают прямую угрозу безопасности Российской Федерации. Это потребует мер со стороны Москвы, говорится в заявлении.

"Так как наши многократные предостережения в этой связи были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что РФ более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями", - указали в дипведомстве.

Подчеркивается, что с российской стороны к странам НАТО в 2019-2020 годах был обращен прямой призыв объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о РСМД, а к союзникам США в АТР - поддержать усилия по предотвращению гонки таких вооружений в этом регионе. "Однако российские инициативы не встретили взаимности", - констатировали в МИД.

"Подобный сценарий потребует от нашей страны компенсирующих военно-технических мер в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса", - заключили в министерстве.