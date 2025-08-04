Президент поздравил российских пловцов с победой на ЧМ в Сингапуре

Президент России Владимир Путин поздравил Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоду, Андрея Минакова, Егора Корнева - победителей чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре в соревнованиях по плаванию в комбинированной эстафете 4 по 100 м.

"Поздравляю вас с победой. Отличная подготовка и командная сплоченность помогли вам одолеть достойных соперников, показать великолепный результат в комбинированной эстафете 4x100 метров", - следует из сообщения, размещенного на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что триумф пловцов стал ярким завершением выступления сборной России на мировом первенстве по водным видам спорта в Сингапуре. "Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего", - добавил он.

Российские пловцы Мирон Лифинцев и Егор Корнев назвали исторической победу команды в комбинированной эстафете 4 по 100 м на ЧМ в Сингапуре. Российские пловцы впервые в истории одержали победу в этой дисциплине, опередив команды Италии и США.