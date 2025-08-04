Число автомобилей перед Крымским мостом уменьшилось с рекордных 4 тыс. до 2,3 тыс.

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи вечером 4 августа находятся 2 380 машин. Об этом сказано в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1 615 транспортных средств. Время ожидания - порядка четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 765 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов", - следует из сообщения на 19:00 мск.

В 17:00 мск был зафиксирован максимум автомобилей в очередях к мосту: 4 068 машин, из них свыше 2,8 тыс. - со стороны Тамани. Предыдущий рекорд по числу ожидающих проезда транспортных средств был зафиксирован в мае - 2,7 тыс.