Украина предлагает Японии наладить совместные разработки и производство беспилотников. Об этом заявил 4 августа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью японскому информагентству Kyodo, указав, что на Украине накоплен большой опыт в этой сфере за время конфликта с Россией.

«Сейчас мы являемся мировыми лидерами в производстве дронов... Мы готовы поделиться с Японией своим опытом и сотрудничать в производстве, например, дронов», которое будут взаимовыгодными, — сказал Сибига.

В Японии существуют запрет на экспорт и передачу летального оружия странам, являющимся стороной вооруженного конфликта. Вместе с тем, Токио передавал Украине оборудование связи, средства защиты, пайки, автомобили повышенной проходимости и другую военную технику.

МИД России делал по этому поводу представление послу Японии в России, отмечая, что такие шаги ведут к "эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима".

Япония также ввела запрет на экспорт в Россию беспилотников.

В связи с этим украинский министр, размышляя в интервью о путях обхода японского законодательства в этой сфере, предположил, что типы дронов, которые могут быть задействованы в таком сотрудничестве, могут варьироваться «от сельскохозяйственных до разведывательных».

О реакции Японии на эти идеи Киева не сообщается, однако следует отметить, что в экспертных кругах Японии обсуждался вопрос о возможности представления летального оружия Украине в виде исключения как стране, которая, как считают там, является жертвой агрессии.