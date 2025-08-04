Запад превращает Украину в бесправную колонию, которая должна расплачиваться за кредиты своим суверенитетом. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в интервью британской газете The Times.

"Страны Запада, угрожая отказом в кредитах, ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны", - отметила она.

Тимошенко посетовала, что политика Владимира Зеленского, при которой иностранные эксперты назначают кандидатов в Конституционный суд, Государственное бюро расследований, антикоррупционные органы и другие государственные институты, превращает Украину в "бесправную колонию".

22 июля Рада приняла закон с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс, в соответствии с которыми НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генпрокурора Украины. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Западные партнеры подвергли критике это решение и приостановили помощь Украине. После этого Зеленский спешно внес в Раду проект закона, который, фактически, возвращает прежние права антикоррупционных органов, администрация которых назначается иностранными лицами.