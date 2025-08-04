Эрдоган заявил Стармеру о важности принуждения Израиля к перемирию в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, отметив важность принятия мер по принуждению Израиля к прекращению огня в секторе Газе. Соответствующее сообщение распространил департамент коммуникаций турецкого лидера.

"Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная ситуация в Газе достигла критической точки. Он отметил важность принятия мер по принуждению Израиля к прекращению огня и решению палестинской проблемы на основе двух государств, а также поблагодарил премьер-министра Великобритании Стармера за его заявление, касающееся признания Государства Палестина", - сказано в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что президент обратил внимание, что Анкара постоянно направляет гуманитарную помощь в Газу и поддерживает усилия посредников по достижению прекращения огня в регионе и переговоры о прекращении огня.

Ранее стало известно, что 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании опубликовала заявление о возможности признания палестинского государства перед заседанием ГА ООН, если Израиль продолжит осуществлять военную операцию в секторе Газа и препятствовать доставке туда гуманитарных грузов.

Некоторое время назад аналогичные намерения выразили главы МИД 11 других европейских стран, а также Австралии и Новой Зеландии, обсуждавшие палестинский вопрос на конференции в Нью-Йорке. Кроме того, о планах признания Палестины объявил премьер-министр Канады Марк Карни.