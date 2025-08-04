Рютте призвал страны НАТО срочно купить у США вооружения для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал решение Нидерландов закупить у США оружие для Украины на €500 млн и призвал остальные страны блока срочно сделать аналогичные заказы. Об этом сказано в его заявлении, распространенном пресс-службой альянса.

Генсек "приветствовал усилия Нидерландов по реализации инициативы" по закупке у Вашингтона оружия на деньги стран ЕС и Канады для Киева. "Я уже написал всем остальным странам НАТО, призвав их внести вклад в воплощение в жизнь данной инициативы по распределению финансового бремени для поддержки Украины, и я ожидаю в скором времени аналогичных объявлений от других стран НАТО", - указал Рютте.

Решение Гааги приветствовал и посол США при НАТО Мэттью Уитакер, который также отметил, что "ожидает новых заказов" от государств альянса в ближайшее время.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс информировал о том, что его страна первой в НАТО "передаст Украине пакет американских систем вооружений, включая комплектующие и ракеты Patriot, на €500 млн".