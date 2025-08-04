Экс-глава MI-5 Стелла Римингтон скончалась в возрасте 90 лет

Экс-глава британской службы контрразведки MI-5 Стелла Римингтон скончалась на 91-м году жизни. Об этом информировал телеканал Sky News, ссылаясь на заявление ее семьи.

Римингтон (в девичестве Уайтхаус), возглавлявшая MI-5 в 1992-1996 годах, стала первой женщиной на этой должности. Она также была первым руководителем службы контрразведки, имя которого было предано огласке. После ухода из спецслужб она занялась писательской деятельностью.

По данным Sky News, считается, что персонаж "М" из фильмов о спецагенте Джеймсе Бонде, выпущенных с 1995 года по 2012 год, был вдохновлен именно Римингтон.

Римингтон родилась в Лондоне в 1935 году. В 1958 году она окончила филологический факультет Эдинбургского университета. Позже Уайтхаус также окончила Ливерпульский университет, где изучала архивоведение.

На MI-5 Ремингтон стала работать после переезда с мужем в Индию в конце 1960-х годов, где тому предложили должность первого секретаря в посольстве Великобритании.