Индия отреагировала на критику США за импорт нефти из России

Индия превратилась в объект нападок со стороны Запада за импорт нефти из России, хотя ранее США поддерживали такие закупки для стабильности мировых энергорынков. На это обратил внимание официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал в распространенном заявлении.

"Индия стала объектом нападок со стороны США и ЕС за импорт нефти из России после начала конфликта на Украине. На самом деле Индия начала импортировать российскую нефть, поскольку традиционные поставки были переориентированы в Европу после начала конфликта. США на тот момент активно поощряли такой импорт Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков", - отметил он.

Подчеркивается, что страны, критикующие Индию за покупку энергоносителей у России, сами ведут торговлю с РФ, при этом "такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью".

"Европейско-российская торговля включает в себя не только энергоносители, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химикаты, железо и сталь, машины и транспортное оборудование", - говорится в заявлении.

"Что касается США, то они продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты. На этом фоне действия против Индии являются неоправданными и неразумными", - отметили в ведомстве.

"Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - добавил индийский МИД.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп написал в Truth Соц. сети, что существенно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти. Ранее американский лидер заявил, что США вводят против Индии торговые пошлины в размере 25%.