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Безопасность
Ynet: Израиль готовится к полной оккупации Газы
4 августа 2025 / 21:37
Ynet: Израиль готовится к полной оккупации Газы
© EPA/ ATEF SAFADI/ТАСС

Правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует утвердить планы перехода к полной оккупации сектора Газа. Об этом сообщает портал Ynet, ссылаясь на официальных лиц высокого ранга из окружения главы кабмина еврейского государства.

"Жребий брошен, мы идем на полную оккупацию сектора Газа", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что против такого решения выступает израильское армейское руководство, в том числе начальник Генштаба армии Эяль Замир. В понедельник он должен был отправиться с визитом, но отменил поездку. Однако в правительстве дали понять, что готовы пренебречь мнением военных.

"Боевые операции будут вестись даже в тех районах сектора Газа, где удерживаются заложники. Если это не устраивает начальника Генштаба Армии обороны Израиля, он может подать в отставку", - цитирует Ynet одного из чиновников.

Согласно информации портала, Нетаньяху в ближайшее время может вынести на обсуждение правительства предложение отдать армии приказ о полной оккупации Газы. Как сообщает Ynet, израильское политическое руководство заключило, что освобождение заложников более не представляется возможным по причине того, что переговоры зашли в тупик.

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