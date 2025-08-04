В Бейруте состоялся митинг в пятую годовщину взрыва в порту

Тысячи ливанцев приняли участие в массовой акции в память о жертвах взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года, передает агентство ТАСС.

Сообщается, что на эстакаде на спуске к морской гавани ливанской столицы собрались активисты общественных организаций, родственники погибших и пострадавших.

Участники мероприятия держали в руках фотографии жертв, а также плакаты с призывами наказать виновников трагедии. По традиции в 18:07 мск, в момент, когда раздался взрыв, прошла минута молчания. Перед ней организаторы акции произнесли имена 235 жертв.

По данным исследования, проведенного местными правозащитниками, 67% ливанцев полагают, что причиной катастрофы в порту стало пренебрежение служебными обязанностями и царящая в государстве коррупция. Вместе с тем 20% опрошенных считают, что случившееся 4 августа представляет собой диверсионный акт.