Газа: очередной тупик в переговорном процессе

Андрей Онтиков, международный обозреватель

В условиях усугубляющегося гуманитарного кризиса в секторе Газа регион посетил спецпосланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В рамках поездки он побывал в пункте раздачи помощи в городе Рафахе, расположенном на юге палестинского эксклава, а также прибыл в Израиль, где встретился с родственниками заложников.

Говоря о перспективах урегулирования конфликта, американский эмиссар отметил, что "план состоит в том, чтобы покончить с войной, а не усилить ее". По его словам, нужно заниматься поиском не промежуточного соглашения между Израилем и ХАМАС, а сосредоточиться на завершении боев.

Между тем такая умеренная и адекватная позиция, которую занимает Стив Уиткофф, не находит понимания ни в Тель-Авиве, ни, что совсем интересно, у его собственного начальника, то есть Дональда Трампа. А на радикальные подходы своих оппонентов соответствующим образом реагирует и ХАМАС.

Так, ранее, по сообщениям израильских СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил кабмину план, предусматривающий аннексию некоторых районов сектора Газа. На этом фоне американский президент назвал условием окончания гуманитарного кризиса в палестинском эксклаве капитуляцию ХАМАС и освобождение удерживаемых заложников, о чем он написал в соцсети Truth Соц. сети. В ответ движение заявило об отказе от разоружения, пока не будет создано палестинское государство со столицей в Иерусалиме. Там также раскритиковали визит Стива Уиткоффа в сектор Газа, назвав его "заранее отрепетированной театральной постановкой, призванной ввести в заблуждение общественное мнение".

Такие заявления свидетельствуют об очевидном тупике в переговорном процессе. Как известно, время от времени посредники или стороны конфликта публикуют свое видение урегулирования ситуации, но всегда все сводится примерно к одному и тому же: освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на палестинских заключенных в определенные временные рамки. После этого начинается обсуждение плана в Египте или Катаре, та или иная сторона вносит в проект документа свои коррективы, после чего другая их отвергает, переговоры прекращаются до появления нового плана.

За рамками имитации такой дипломатической активности остается одна простая истина: обе стороны конфликта видят для себя возможность выйти из него победителем. С Израилем в этом контексте все понятно. Ставка на военное давление и победу на поле боя, использование голода как оружия с целью подорвать гуманитарную ситуацию в секторе Газа, вызвать внутреннюю нестабильность и ликвидировать ХАМАС, а вместе с ним как можно больше палестинцев в целом.

Позиция ХАМАС несколько сложнее. С одной стороны, согласиться на капитуляцию или план, предусматривающий освобождение заложников без каких-либо гарантий, - значит подписать себе приговор. В лучшем случае представители движения утратят контроль над сектором Газа, в худшем - их всех постепенно ликвидируют. С другой - и это куда важнее - в ХАМАС наверняка видят возможность сорвать джек-пот в этой игре. Конечно, речь не идет о том, чтобы победить Израиль на поле боя. Против руководства в Тель-Авиве в данном случае играет время. В мире постепенно формируется группа западных стран, выступающих за признание Палестины. И пусть этот процесс идет прежде всего в контексте противостоянии старой европейской бюрократии с Дональдом Трампом, ХАМАС становится его выгодоприобретателем.

Кроме того, не все так хорошо и гладко в Израиле, а точнее, у Биньямина Нетаньяху. Отдельные члены его правительства, придерживающиеся радикальных позиций относительно сектора Газа, по сути, шантажируют израильского премьера: если тот будет идти на уступки, они выйдут из коалиции. Впервые такой маневр в январе совершил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в знак протеста против сделки по обмену израильских заложников на палестинских заключенных. Биньямин Нетаньяху в марте был вынужден сорвать договоренности и возобновить боевые действия, чтобы вернуть того в обратно в коалицию и заручиться поддержкой членов его партии в голосовании по бюджету. Если бы не это, в Израиле назначили бы перевыборы. Очевидно, тогда радикалы поняли, где то яйцо, в котором хранится заветная игла политической жизни главы израильского кабинета. И теперь уже министр финансов Бецалель Смотрич стал угрожать выходом из коалиции, если Биньямин Нетаньяху согласится на допуск гуманитарной помощи в сектор Газа. Свое согласие тот все-таки на днях дал - видимо, чтобы не становиться безвольной жертвой шантажистов. Однако одновременно озвученные им планы по оккупации части палестинского эксклава явно отражали не столько реалии, сколько стремление бросить хоть такую кость Бецалелю Смотричу и Итамару Бен-Гвиру и как-то их удовлетворить.

Что касается ХАМАС, то там прекрасно видят дрязги внутри кабинета министров и, очевидно, делают ставку на развал этой хрупкой конструкции и начало острого политического кризиса в Израиле. К тому же решение (скорее всего, временное) о допуске гуманитарной помощи в сектор Газа в любом случае сыграет палестинскому движению на руку: запас прочности у населения станет чуть больше.

Таким образом, противостояние продолжается. Условий для его завершения пока нет, и ничто не говорит о том, что они могут появиться в ближайшем будущем. К тому же никто не готов к промежуточным решениям и взаимным уступкам. Совершенно очевидно, что идет игра на выбывание. Проблема лишь одна: люди - сотни тысяч людей - в этой игре стали расходным материалом.