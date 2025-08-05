Возвращение России в Сирию не за горами

Юрий Веселов, военный обозреватель

После совершенной в декабре прошлого года смены власти в Сирии Россию 31 июля с официальным визитом впервые посетила правительственная делегация этой страны во главе с новым министром иностранных дел Асаадом аш-Шайбани. В поездке его сопровождали министр обороны Мурхаф Абу Касра, несколько высокопоставленных чиновников аппарата правительства переходного правительства, в том числе генеральный секретарь президентской канцелярии Магер аш-Шараа – брат главы государства Ахмеда аш-Шараа, в прошлом известного под псевдонимом Джулани. Магер в свое время окончил медицинскую академию в Воронеже и, как полагают в Москве, хорошо знает российскую специфику.

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и аш-Шайбани обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, региональной стабильности и будущего двусторонних отношений. Министры договорились об инвентаризации существующих межгосударственных соглашений, внесении в них изменений и поправок в случаях необходимости и сформировании для этого специальной совместной торгово-экономической комиссии. Россия уже назначила своего сопредседателя. Дело за сирийской стороной.

«Прекрасно понимаем, что новые власти в Дамаске заинтересованы в том, чтобы привести всю законодательную базу в соответствие с интересами сирийского народа. Условились провести инвентаризацию всех имеющихся соглашений. Эта тема уже затрагивалась. Были какие-то контакты, но сегодня мы решили, что этот процесс должен быть поставлен на регулярную основу», - пояснил Сергей Лавров.

В свою очередь, Аш-Шайбани выразил полную поддержку российскому коллеге в данном вопросе и высказал надежду на участие России в восстановлении экономики Сирии в соответствии с международным законодательством и интересами сирийского народа.

Министры отдельное внимание уделили событиям в южной провинции Ас-Сувейда, где с 13 по 18 июля произошли вооруженные столкновения местных племен при поддержке подразделений новой армии против отрядов самообороны друзской общины. Эти события вызвали резкое обострение обстановки в стране, широкий международный резонанс и военное вмешательство Израиля, действия которого предотвратили расширение конфликта.

Вполне естественно, стороны обсудили будущее военное присутствие России в Сирии на объектах в морском порту Тартус и аэродроме Хмеймим, но итоги переговоров по данной проблеме стороны предпочли не обнародовать.

Параллельно с переговорами глав внешнеполитических ведомств состоялась встреча Министра Обороны России Андрея Белоусова с его сирийским коллегой Мурхафом Абу Касра. Подробностей договоренностей не приводится, но, по-видимому, темами беседы были будущность российских военных объектов и оказание помощи в обеспечении безопасности Сирии.

Военные и политические обозреватели арабских стран исключительно положительно оценивают результаты сирийско-российских переговоров в Москве. Выходящее в Лондоне арабское региональной издание «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщает: «Отношения между Москвой и Дамаском получили мощный импульс, в результате которого была достигнута договоренность о создании совместного правительственного комитета для рассмотрения всех правительственных договоров и контрактов, что стало первым практическим шагом к выработке новых механизмов взаимоотношений. Аш-Шайбани пояснил, что существуют большие возможности для сильной и единой Сирии, выразив надежду, что Москва будет на стороне Дамаска на данном пути».

Однако надо откровенно признать, что Россия в настоящее время не сможет оказать широкую материально-экономическую помощь в восстановлении разрушенного почти 15-летней войной хозяйства Сирии. Русские в состоянии взять на себя традиционные обязательства в подготовке инженерно-технических и военных кадров, участии своих специалистов в разработке и реализации различных экономических проектов.

Что касается внешнеполитической поддержки, то не исключено, что сирийская сторона просила Москву оказать влияние на Тель-Авив с целью прекращения нанесения ударов по сирийской территории, вывода израильских войск из Сирии. Следует сказать, что после свержения в декабре 2024 года президента Башара Асада, израильтяне, пользуясь временным безвластием и развалом сирийской правительственной армии, захватили 400 квадратных километров территории Сирии, выйдя за пределы оккупированных Голанских высот.

На встречах с российскими политическими и военными деятелями речь шла о поддержке Россией инициативы Международного комитета Красного Креста о развертывании российского (военного) присутствия в южных провинциях Ас-Сувейда и Деръа. Проживающие здесь общественные, религиозные лидеры и бывшие полевые командиры оппозиции из числа офицеров прежней армии еще с 2018 года выступают с данной идеей после того, как размещенные в провинциях подразделения Российской гвардии в короткие сроки провели разминирование территории, обеспечили снабжение населения водой и электроэнергией, освободили захваченных бедуинами друзских и христианских заложников, провели сбор незаконного оружия и наладили его хранение.

Если это состоится, то можно надеяться, что российские военные объекты Тартус и Хмеймим в Сирии сохранятся. Возможно, сирийцы потребуют оплаты за аренду территорий. Но это уже другая тема.

В пользу того, что данная тема затрагивалась, говорит то, что в переговорах между министрами обороны обеих стран участвовал заместитель начальника Управления Информации Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Зорин, который в годы активной фазы гражданской войны в Сирии организовывал перевозку боевиков в Идлиб, помогал в достижении локальных перемирий между противоборствующими сторонами, способствовал подписанию соглашений о прекращении огня. Он известен на юге как искусный русский переговорщик и ответственный военачальник.