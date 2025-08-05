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Спортивный комментатор Александр Гришин погиб из-за несчастного случая
5 августа 2025 / 10:15
Спортивный комментатор Александр Гришин погиб из-за несчастного случая
© Арина Антонова/ ТАСС

Спортивный комментатор Александр Гришин скончался на 48-м году жизни в результате несчастного случая. Об этом сообщила жена комментатора Анастасия Гришина в беседе с ТАСС.

По ее словам, "погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь".

Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале "7ТВ". С 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале "Спорт" (позднее - "Россия-2"), с 2015 по 2018 год - на телеканале "Матч ТВ". Работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года работал на Первом канале. 

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