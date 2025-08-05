Бастрыкин перечислил страны, граждане которых вторглись в Курскую область

Председатель СК России Александр Бастрыкин назвал страны, граждане которых принимали участие во вторжении на территорию Курской области.
"Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество", - отметил он в интервью, размещенном на сайте KP.RU.
По словам главы ведомства, в ходе нападения на российский регион использовалось не только оружие, выпущенное во времена СССР и в период "незалежности", но было и немало вооружения иностранного производства, которое Киеву передавали страны НАТО.
Бастрыкин уточнил, что это американские ракетные системы HIMARS, системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, американский армейский тактический ракетный комплекс MGM ATACMS, британские крылатые ракеты Storm Shadow и другое иностранное вооружение.