В России 129 малых городов, в которых проживают 3,4 млн человек, могут исчезнуть ввиду отрицательных демографических тенденций и снижения занятости населения. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на исследование экспертов РАНХиГС, проведенное в рамках госзаказа аппарата правительства.

Как отмечается, в городах с населением менее 50 тыс. человек на сегодняшний день проживает свыше 3,4 млн человек, при этом за последнее десятилетие их численность сократилась на 314,5 тыс. человек. При этом наибольшая убыль населения была зафиксирована в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах. По мнению авторов исследования, наибольшему риску подвержен ряд населенных пунктов Брянской, Новгородской, Кировской областей и Красноярского края.

Предполагается, что в таких городах не хватает внутренних ресурсов для развития, в связи с большим количеством малых городов также сложно равномерно распределить внешние ресурсы. В числе причин существенного сокращения численности населения в малых городах выделяются снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

"Экспертно-аналитические материалы переданы в аппарат правительства РФ, в настоящее время ведется их экспертная проработка", - указали "Известиям" в российском кабмине.