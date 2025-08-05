В Японии зарегистрировали новый температурный рекорд

В городе Исэсаки, расположенном к северо-западу от Токио, зафиксирована рекордно высокая температура - 41,8 градуса в тени. Это максимум за все время систематических наблюдений за погодой в стране с конца XIX века, информировало национальное метеорологическое управление Японии.

В центре японской столицы в районе полудня (около 06:00 мск) температура поднялась почти до 37 градусов в тени. На отметке выше 35 градусов она держится уже четвертый день подряд.