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Общество
В Японии зарегистрировали новый температурный рекорд
5 августа 2025 / 10:57
© Сергей Бобылев/ ТАСС
В городе Исэсаки, расположенном к северо-западу от Токио, зафиксирована рекордно высокая температура - 41,8 градуса в тени. Это максимум за все время систематических наблюдений за погодой в стране с конца XIX века, информировало национальное метеорологическое управление Японии.
В центре японской столицы в районе полудня (около 06:00 мск) температура поднялась почти до 37 градусов в тени. На отметке выше 35 градусов она держится уже четвертый день подряд.
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