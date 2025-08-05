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В Тульской области при ДТП с автобусом пострадали свыше 30 человек
5 августа 2025 / 11:20
В Тульской области при ДТП с автобусом пострадали свыше 30 человек
© Официальный Telegram-канал прокуратуры Тульской области/ ТАСС

Пассажирский автобус, выполнявший рейс "Луганск - Москва", врезался в опору на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон", более 30 человек пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что число пострадавших составило около 20, включая 4 детей.

Уточняется, что всего в автобусе находилось 48 пассажиров. Авария произошла около 07:10 мск на 228-м км федеральной трассы М-4 в Киреевском районе. 

Согласно информации пресс-службы регионального правительства, пострадавшие доставлены в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Установление всех обстоятельств, ликвидация последствий аварии, организация движения на участке дороги находятся на контроле в межрайонной прокуратуре района. 

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