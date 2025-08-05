Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 5 августа отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,36%, до 2 783,91 пункта, индекс РТС на открытии торгов превысил 1 100 пунктов впервые с 28 июля и торговался на уровне 1 100,73 пункта (+0,36%). Курс юаня к рублю в начале торгов снижался на 2,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,0515 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 778,05 (+0,15%), индекс РТС составлял 1 098,41 пункта (+0,15%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту и составлял 11,11 рубля (+3,75 копейки).