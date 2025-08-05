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Политика
Испания выступает категорически против возможной "незаконной аннексии" Газы
5 августа 2025 / 11:57
Испания выступает категорически против возможной "незаконной аннексии" Газы
© Иван Батырев/ ТАСС

Испанское правительство выступает категорически против возможной "незаконной аннексии" сектора Газа. С таким заявлением выступил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

Он считает, что "Евросоюз сделал слишком мало и слишком поздно". "Мадрид решительно отвергает любую возможность незаконной аннексии Газы или Западного берега реки Иордан", - сказал министр в интервью радиостанции Onda Cero. Он также в очередной раз выступил за приостановку соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем. По мнению дипломата, еврейское государство "совершает очень серьезные преступления" в Газе.

Как ранее информировал портал Ynet, израильское правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху готовится утвердить планы перехода к полной оккупации сектора Газа. Согласно данным Ynet, политическое руководство еврейского государства полагает, что освобождение заложников в результате соглашения более не представляется возможным по причине того, что переговоры зашли в тупик.

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