Гуцул прибыла в суд в сопровождении супруга и детей

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в суд перед вынесением приговора в сопровождении супруга и детей. Ее встретили с цветами сотни соратников, сообщает ТАСС.

Присутствующие скандировали "Евгения, мы с тобой", "Требуем справедливости", "Свободу Гуцул". Уже произошли потасовки между активистами и сотрудниками полиции.

Здание суда с утра оцеплено усиленными нарядами полиции. К нему подогнали патрульные машины и автобусы с карабинерами. Ограничена работа СМИ, у журналистов проверяют документы.

Прокуратура требует приговорить Гуцул к 9 годам тюрьмы с запретом занимать руководящие должности на пятилетний срок. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения и называет дело политическим. По ее мнению, за судебным процессом стоит президент страны Майя Санду и контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о нацеленности укреплять дружественные отношения региона с РФ.