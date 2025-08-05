Постпред США при НАТО: переданное Нидерландами американское оружие скоро будет на Украине

Американские вооружения, закупленные Нидерландами для Киева в рамках нового механизма, прибудут на Украину в ближайшие недели. Об этом сообщил агентству Reuters постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Я думаю, передача будет очень быстрой, совершенно точно в ближайшие недели, но для некоторых вооружений даже раньше этого срока", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда оружие США поступит на Украину.

По словам дипломата, Вашингтон рассчитывает, что вскоре больше стран присоединятся к новой схеме закупок вооружений. "Голландцы были первыми из многих. В ближайшее время мы увидим серию новых объявлений", - полагает он.

Некоторое время назад исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что его страна первой в НАТО "передаст Украине пакет американских систем вооружений, включая комплектующие и ракеты Patriot, на €500 млн".

Поставка осуществляется в рамках нового американского механизма о приоритетных вооружениях для Украины - Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) - инициированного 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. В соответствии с этим механизмом, союзники по НАТО выкупают вооружения для Киева из американских запасов.