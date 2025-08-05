Бразильский суд постановил поместить Болсонару под домашний арест

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс предписал поместить экс-президента страны (2019-2022) Жаира Болсонару под домашний арест, сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo.

Как отмечается, бывшего главу государства поместили под домашний арест за нарушение запрета суда на контакты с представителями СМИ: через три часа после введения этих ограничений Болсонару дал интервью нескольким журналистам. Кроме того, суд запретил политику любые контакты, кроме встреч с адвокатами и лицами, продолжающими расследование в отношении экс-президента.

В прошлом месяце Болсонару запретили пользоваться соцсетями и обязали носить электронный браслет. Сейчас он проходит как один из обвиняемых по делу о заговоре в конце 2022 года с целью не допустить прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Суд над политиком может состояться уже к октябрю.