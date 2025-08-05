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Безопасность
Российские ВС нанесли удар по складам и пунктам дислокации ВСУ в 140 районах
5 августа 2025 / 12:59
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки ударили по складам боеприпасов, транспортной инфраструктуре, а также по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 140 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 140 районах", - указали в МО РФ.
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