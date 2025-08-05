На какую-либо конкретику по развертыванию Россией ракет средней и меньшей дальности (РСМД) рассчитывать не стоит, сфера обороны достаточно непубличная. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Здесь вряд ли стоит ожидать "анонсов". Речь идет о сфере обороны, это достаточно чувствительная и непубличная область", - ответил он на вопрос о том, приняты ли российским лидером Владимиром Путиным какие-то конкретные решения по развертыванию РСМД.

В понедельник МИД РФ распространил заявление, в соответствии с которым Россия больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, а условия для сохранения этого моратория исчезли. В дипведомстве указали на действия Запада в области распространения РСМД, отметив, что те создают прямую угрозу безопасности РФ.