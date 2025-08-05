Стоимость нефти Brent впервые с 16 июля опустилась ниже $68

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $68 за баррель впервые с 16 июля текущего года.

По состоянию на 12:57 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,06% и торговалась на уровне $67,95 за баррель.

К 13:01 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и составлял $68,02 (-0,96%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снижался на 1,06%, до $65,47 за баррель, свидетельствуют данные площадки.