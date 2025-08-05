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Экономика
Стоимость нефти Brent впервые с 16 июля опустилась ниже $68
5 августа 2025 / 13:34
© Руслан Шамуков/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $68 за баррель впервые с 16 июля текущего года.
По состоянию на 12:57 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,06% и торговалась на уровне $67,95 за баррель.
К 13:01 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и составлял $68,02 (-0,96%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снижался на 1,06%, до $65,47 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
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