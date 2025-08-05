Anketolog.ru: 40% зумеров желают работать удаленно

Почти половина зумеров хотят работать удаленно, только треть готовы добираться в офис. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru, передает ТАСС.

Так, 40% участников исследования выберут гибкий график, 29% - фиксированный, 19% - сменный. Еще 40% предпочитают работать удаленно, 29% готовы ездить в офис, 28% по душе гибрид - несколько дней в офисе, остальные - из дома.

Вместе с тем 58% зумеров хотят отдельный кабинет. У респондентов поинтересовались, какие бонусы им наиболее интересны. Опрошенные назвали компенсацию расходов (58%), заботу о здоровье (50%) и питании (46%) сотрудников, а также помощь с организацией проезда на работу (29%) и оборудованием рабочего места (28%).

Отмечается, что те, кому интересна компенсация расходов, хотят оплачиваемые обеды (72%), связь и интернет (68%), а также проезд (57%). На рабочем месте важнее всего ортопедическое кресло (68%), отдельный кабинет (58%) и увлажнитель воздуха (50%). Те, кому интересны бонусы, касающиеся здоровья, хотят дополнительные дни отпуска (69%) и полис ДМС (58%).

Вместе с тем 44% участников опроса заявили, что откажутся от неоплачиваемой стажировки. На этапе отбора зумеров отталкивают отсутствие информации о зарплате (42%), неоплачиваемая стажировка (33%) и недружелюбный руководитель (30%). При этом 30% хотят получать обратную связь от руководителя после выполнения задачи. В руководителе зумеров отталкивают неуважение к личному времени (53%), отсутствие четкой постановки задачи (43%) и чрезмерный контроль (39%).

Опрос проводился среди 800 российских граждан от 18 до 28 лет с опытом работы.