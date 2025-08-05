Гуцул получила семь лет лишения свободы

Суд в Кишиневе вынес приговор главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в виде семи лет лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Об этом сообщила адвокат политика Наталья Байрам в беседе с ТАСС.

По ее словам, решение суда должно быть исполнено немедленно. В связи с этим Гуцул из зала суда доставят в тюрьму, указала адвокат.

Защита политика намерена оспорить вынесенный ей приговор в апелляционной палате, на это у нее есть 15 дней.

Позже при общении с журналистами Байрам назвала приговор нелегитимным. "Как можно комментировать это совершенно нелегитимное решение и этот процесс? Но международные организации, я думаю, вынесут настоящий вердикт по этому делу. Это позор для Молдовы! И для молдавской юстиции", - отметила она.

Кроме того, суд приговорил к шести годам тюрьмы бывшего секретаря партии "Шор" Светлану Попан по обвинению в финансовых нарушениях.