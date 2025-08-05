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Матери Кадырова вручили награду за заслуги перед Херсонской областью
5 августа 2025 / 14:17
Матери Кадырова вручили награду за заслуги перед Херсонской областью
© Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики/ ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо наградил мать главы Чечни, президента регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову знаком ордена "За заслуги перед Херсонской областью" I степени. Награду ей вручил председатель правительства региона Магомед Даудов.

"Выполнил приятную миссию - передал Аймани Несиевне знак Ордена "За заслуги перед Херсонской областью" I степени. Этой награды она удостоена Указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области", - указал Даудов в своем Telegram-канале.

Награду он передал Аймани Кадыровой в день ее рождения. Даудов отметил, что она возглавила фонд Кадырова после трагической гибели мужа.

"С того дня она посвятила себя служению людям - заботе о сиротах, больных, одиноких, нуждающихся и тех, кто оказался в трудных жизненных обстоятельствах. Миллионы людей по всему миру благодарят Аймани Несиевну за ее доброту, щедрость и милосердие", - подчеркнул он.

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