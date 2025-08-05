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Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 146 беспилотников ВСУ
5 августа 2025 / 14:31
© Александр Патрин/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 146 украинских беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 146 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.
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