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Общество
В Мексике обнаружили 32 расчлененных тела
5 августа 2025 / 14:43
© AP Photo/ Marco Ugarte/ТАСС
В Мексике обнаружили 32 тела в ходе поисковых работ, проводившихся в период с 30 июля по 2 августа. Полицейские нашли тела в общей могиле в населенном пункте Ла-Калера в штате Гуанахуато в центральной части страны.
"После проведения следственных действий в Ла-Калера, были найдены тела 32 человек, 15 из которых удалось идентифицировать", - следует из заявления прокуратуры штата в соцсети X.
Согласно данным местного телеканала TVguanajuato, человеческие останки были обнаружены в раздробленном состоянии, поэтому их анализ потребовал применения специализированных методов в таких областях, как генетика, антропология и судебная стоматология.
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