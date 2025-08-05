В Мексике обнаружили 32 расчлененных тела

В Мексике обнаружили 32 тела в ходе поисковых работ, проводившихся в период с 30 июля по 2 августа. Полицейские нашли тела в общей могиле в населенном пункте Ла-Калера в штате Гуанахуато в центральной части страны.

"После проведения следственных действий в Ла-Калера, были найдены тела 32 человек, 15 из которых удалось идентифицировать", - следует из заявления прокуратуры штата в соцсети X.

Согласно данным местного телеканала TVguanajuato, человеческие останки были обнаружены в раздробленном состоянии, поэтому их анализ потребовал применения специализированных методов в таких областях, как генетика, антропология и судебная стоматология.