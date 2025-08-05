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Оружейник в деле "Крокуса" предложил выплатить потерпевшим по 1 тыс. руб. Володин отметил, что в России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке
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Володин отметил, что в России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке
5 августа 2025 / 14:58
Володин отметил, что в России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке
© Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

В России может появиться дифференцированная процентная ставка по ипотеке в зависимости от уровня средней зарплаты в регионе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Полагаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость", - отметил он в ходе рабочей поездки.

Володин обратил внимание, что процентная ставка по ипотеке одинаковая как в Москве, так и в регионах с более низким уровнем доходов. "При этом в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. В настоящее время правительство обсуждает", - указал он.

Некоторое время назад Госдума рекомендовала профильным министерствам рассмотреть вопрос введения дифференцированной ставки семейной ипотеки в зависимости от региона проживания и количества детей.

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