Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Умеджон Солиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который доставил из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей теракта, предложил выплатить потерпевшим по 1 тыс. рублей. Об этом заявила представляющая интересы 127 потерпевших адвокат Ксения Трунова, передает ТАСС.

По ее словам, "подсудимый Солиев Умеджон предложил возместить моральный вред 127 потерпевшим, выплатив им по 1 тыс. рублей".

Согласно данным уголовного дела, Умеджон Солиев (Мухаммад) возглавлял структурную ячейку террористической организации на территории России. Ему инкриминируют обеспечение участников террористической организации огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, компонентами для СВУ, взрывными устройствами, необходимыми для совершения терактов на территории РФ.

Ранее адвокат Людмила Айвар сообщила, что среди соучастников преступления из 15 человек частично признали вину восемь человек, семеро - отвергли вину. По ее словам, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принесли потерпевшим извинения.

Судебный процесс над фигурантами уголовного дела проходит в закрытом от публики режиме в связи с угрозой безопасности всем его участникам.