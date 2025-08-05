Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 августа 2025 / 16:31
КОТИРОВКИ
USD
05/08
79.6736
EUR
05/08
92.3252
Новости часа
Оружейник в деле "Крокуса" предложил выплатить потерпевшим по 1 тыс. руб. Володин отметил, что в России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке
Москва
5 августа 2025 / 16:31
Котировки
USD
05/08
79.6736
0.0000
EUR
05/08
92.3252
0.0000
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
4 августа 2025 / 17:19
Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
4 августа 2025 / 16:58
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения ультиматума
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения ультиматума
4 августа 2025 / 09:17
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Подрывная деятельность против России
Общество
Оружейник в деле "Крокуса" предложил выплатить потерпевшим по 1 тыс. руб.
5 августа 2025 / 15:17
Оружейник в деле "Крокуса" предложил выплатить потерпевшим по 1 тыс. руб.
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Умеджон Солиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который доставил из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей теракта, предложил выплатить потерпевшим по 1 тыс. рублей. Об этом заявила представляющая интересы 127 потерпевших адвокат Ксения Трунова, передает ТАСС.

По ее словам, "подсудимый Солиев Умеджон предложил возместить моральный вред 127 потерпевшим, выплатив им по 1 тыс. рублей".

Согласно данным уголовного дела, Умеджон Солиев (Мухаммад) возглавлял структурную ячейку террористической организации на территории России. Ему инкриминируют обеспечение участников террористической организации огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, компонентами для СВУ, взрывными устройствами, необходимыми для совершения терактов на территории РФ.

Ранее адвокат Людмила Айвар сообщила, что среди соучастников преступления из 15 человек частично признали вину восемь человек, семеро - отвергли вину. По ее словам, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принесли потерпевшим извинения.

Судебный процесс над фигурантами уголовного дела проходит в закрытом от публики режиме в связи с угрозой безопасности всем его участникам. 

Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения ультиматума
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения ультиматума
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
15:17
Оружейник в деле "Крокуса" предложил выплатить потерпевшим по 1 тыс. руб.
14:58
Володин отметил, что в России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке
14:43
В Мексике обнаружили 32 расчлененных тела
14:31
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 146 беспилотников ВСУ
14:17
Матери Кадырова вручили награду за заслуги перед Херсонской областью
13:59
Гуцул получила семь лет лишения свободы
13:47
Anketolog.ru: 40% зумеров желают работать удаленно
13:34
Стоимость нефти Brent впервые с 16 июля опустилась ниже $68
13:14
Песков заявил, что не стоит ждать "анонсов" по развертыванию Россией РСМД
12:59
Российские ВС нанесли удар по складам и пунктам дислокации ВСУ в 140 районах
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения