Социальный налоговый вычет могут увеличить до 360 тыс. рублей

Главы комитетов Госдумы подготовили проект закона, предусматривающий увеличение предельного размера социального налогового вычета с 150 тыс. до 360 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

"Инициативой предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 000 рублей до 360 000 рублей. Законопроектом также вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление", - следует из сопроводительных материалов.

Авторами законопроекта выступили председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") и глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР).

Останина пояснила, что авторы законопроекта хотят сделать детский отдых доступнее. "И если стоимость путевок мы не можем напрямую регулировать, то предлагаем иной механизм поддержки родителей: налоговый вычет за приобретенные путевки", - отметила она.