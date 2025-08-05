Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 295 военнослужащих

Суточные потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1295 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 225 человек, в результате действий группировки "Запад" - до 220, "Юг" - более 210, "Центр" - свыше 375, на направлении "Восток" - более 205 и "Днепр" - более 60 военнослужащих, указали в МО РФ.