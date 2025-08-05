Причиной жесткого приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул можно считать, например, ее усилия по установлению горизонтальных связей Гагаузии с регионами России. И в Кишиневе, и в Брюсселе больше всего бояться прямых связей с Россией на уровне народа. В ЕС и тем более в Молдове люди живут в информационном аквариуме, и любые информационные прорывы в эту замкнутую систему могут заставить их задуматься, почему они живут все хуже. Важно также отметить, что Гуцул показала себя не как пророссийский политик. Будь она пророссийским политиком, она, возможно, в Кишинев и не возвращалась бы. Но она вела себя именно, как промолдавский политик. Дело в том, что путь на Запад лишает Молдову экономического и политического суверенитета. Гуцул выступала против этого. Ее приговор это - не месть, а нейтрализация опасного противника. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» писатель и публицист Дмитрий Лекух.