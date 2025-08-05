Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 августа 2025 / 18:02
КОТИРОВКИ
USD
05/08
79.6736
EUR
05/08
92.3252
Новости часа
Эксперт: санкции суверенным странам не страшны Стала известна причина гибели комментатора Александра Гришина
Москва
5 августа 2025 / 18:02
Котировки
USD
05/08
79.6736
0.0000
EUR
05/08
92.3252
0.0000
Эксперт: санкции суверенным странам не страшны
Эксперт: санкции суверенным странам не страшны
5 августа 2025 / 17:17
Эксперт Лекух: приговор Гуцул – не месть, а нейтрализация опасного противника
Эксперт Лекух: приговор Гуцул – не месть, а нейтрализация опасного противника
5 августа 2025 / 16:52
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
4 августа 2025 / 17:19
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Молдавия / Политика / Евроведение / Геополитика
Политика
Эксперт Лекух: приговор Гуцул – не месть, а нейтрализация опасного противника
5 августа 2025 / 16:52
Причиной жесткого приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул можно считать, например, ее усилия по установлению горизонтальных связей Гагаузии с регионами России. И в Кишиневе, и в Брюсселе больше всего бояться прямых связей с Россией на уровне народа. В ЕС и тем более в Молдове люди живут в информационном аквариуме, и любые информационные прорывы в эту замкнутую систему могут заставить их задуматься, почему они живут все хуже. Важно также отметить, что Гуцул показала себя не как пророссийский политик. Будь она пророссийским политиком, она, возможно, в Кишинев и не возвращалась бы. Но она вела себя именно, как промолдавский политик. Дело в том, что путь на Запад лишает Молдову экономического и политического суверенитета. Гуцул выступала против этого. Ее приговор это - не месть, а нейтрализация опасного противника. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» писатель и публицист Дмитрий Лекух.
Эксперт: санкции суверенным странам не страшны
Эксперт: санкции суверенным странам не страшны
Эксперт Лекух: приговор Гуцул – не месть, а нейтрализация опасного противника
Эксперт Лекух: приговор Гуцул – не месть, а нейтрализация опасного противника
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
17:17
Стала известна причина гибели комментатора Александра Гришина
16:57
Российские ВС освободили Январское в Днепропетровской области
16:43
Трамп пообещал повысить пошлины для Индии из-за закупок российской нефти
16:32
В России могут запретить продажу конфет в имитирующей алкоголь упаковке
16:16
Гуцул считает свой приговор политической расправой
15:59
Президент поручил ВЭБ.РФ поддерживать оригинальные российские проекты
15:47
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 295 военнослужащих
15:31
Социальный налоговый вычет могут увеличить до 360 тыс. рублей
15:17
Оружейник в деле "Крокуса" предложил выплатить потерпевшим по 1 тыс. руб.
14:58
Володин отметил, что в России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения