Президент поручил ВЭБ.РФ поддерживать оригинальные российские проекты

Оригинальные российские технологические проекты должны быть в приоритете у корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с главой госкорпорации Игорем Шуваловым в Кремле.

"Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И наш нынешний уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать", - указал российский лидер.

"Поэтому я вас прошу, разумеется, при определении перспективных проектов, которые вы поддерживаете, обращать внимание именно на это", - подчеркнул он.

Глава государства также обратил внимание, что ВЭБ является "крупнейшим институтом развития" в стране.