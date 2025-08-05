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Экономика
Президент поручил ВЭБ.РФ поддерживать оригинальные российские проекты
5 августа 2025 / 15:59
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Оригинальные российские технологические проекты должны быть в приоритете у корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с главой госкорпорации Игорем Шуваловым в Кремле.
"Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И наш нынешний уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать", - указал российский лидер.
"Поэтому я вас прошу, разумеется, при определении перспективных проектов, которые вы поддерживаете, обращать внимание именно на это", - подчеркнул он.
Глава государства также обратил внимание, что ВЭБ является "крупнейшим институтом развития" в стране.
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