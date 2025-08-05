Гуцул считает свой приговор политической расправой

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул назвала политической расправой решение суда в виде семи лет лишения свободы. Соответствующее заявление распространила пресс-служба главы автономии.

Гуцул подчеркнула, что "это решение не имеет ничего общего с правосудием". По ее словам, вынесенный ранее судом приговор является политической расправой, которая была запланирована и исполнена по указанию сверху.

Глава Гагаузии считает свой приговор попыткой запугать жителей автономии, которые голосуют не так, как этого бы хотела партия власти. Репрессии сегодня используются в качестве инструмента борьбы с несогласными с президентом Молдавии Майей Санду и правящей Партией действия и солидарности, указала она. И все это делается в преддверии парламентских выборов, напомнила Гуцул.

Она отметила, что власти не стесняются в методах, используя для своих целей и фабрикацию дел, и давление на судей, и политические приговоры. И делается это с целью удержать власть любой ценой, добавила она.