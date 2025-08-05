Эксперт: санкции суверенным странам не страшны

Надо готовиться к тому, что Дональд Трамп будет должен произвести какие-то действия после того, как Россия, со всей очевидностью, не согласится на условия его ультиматума. Однако, сейчас уже можно предположить, что ультиматум Трампа не подействует и на основные страны, покупающие российскую нефть: Китай, Индию и Бразилию. Получается, что Трамп сам себя загнал в ловушку, теперь он уже говорит, что американские санкции России не так страшны. Возможно, он понимает, что санкции, тарифы и другие методы экономических войн действуют только на те страны, которые находятся под прямым влиянием США. Любая суверенная держава может им противодействовать. Индия, например, объясняет американцам четко и ясно, что не откажется от покупок российской нефти, поскольку это противоречит ее национальным интересам. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» писатель и публицист Дмитрий Лекух.