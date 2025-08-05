В России могут запретить продажу конфет в имитирующей алкоголь упаковке

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") направила письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Она попросила подготовить законодательные изменения, предусматривающие запрет на продажу конфет в упаковке, стилизованной под алкоголь, сообщает ТАСС.

Буцкая отметила, что в ее адрес поступило обращение от жителя Московской области о том, что в одном из сетевых магазинов в бакалейном отделе продаются конфеты с начинкой на основе темного пива, упаковка которых выполнена в виде пивной банки. Она обратила внимание, что продажа конфет в таких упаковках может противоречить закону о защите прав потребителей.

"Прошу проинформировать меня о том, как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ видит такие ситуации, а также какие необходимы изменения в законодательство для исключения подобных случаев в будущем", - следует из текста послания.

Реализация такой продукции может формировать у несовершеннолетних положительные ассоциации с алкоголем, добавила парламентарий.