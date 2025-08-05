Трамп пообещал повысить пошлины для Индии из-за закупок российской нефти

США в ближайшие сутки намерены повысить таможенные пошлины в отношении Индии по причине закупок страной нефти у России. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

"Мы договорились на 25%, но думаю, что я существенно повышу пошлины в предстоящие 24 часа, поскольку Индия закупает российскую нефть", - указал он, отметив, что "будет крайне недоволен", если Индия продолжит покупать российские энергоносители.

Вместе с тем, по словам главы Белого дома, "Индия не представляет собой хорошего торгового партнера" для Соединенных Штатов из-за установленных ею высоких таможенных пошлин.

В понедельник Трамп написал в Truth Соц. сети, что значительно повысит пошлины для Индии за импорт и перепродажу российской нефти. Ранее американский лидер отмечал, что США вводят пошлины в размере 25% на импорт индийских товаров.