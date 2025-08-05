Российские ВС освободили Январское в Днепропетровской области

Российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Январское в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Подразделения группировки "Восток" в результате решительных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом, указали в российском оборонном ведомстве.