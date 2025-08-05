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Безопасность
Российские ВС освободили Январское в Днепропетровской области
5 августа 2025 / 16:57
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Январское в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Подразделения группировки "Восток" в результате решительных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом, указали в российском оборонном ведомстве.
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