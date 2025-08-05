Стала известна причина гибели комментатора Александра Гришина

Гибель спортивного комментатора Александра Гришина произошла в результате перехода в неположенном месте на ж/д станции Битца в Московской области. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"В ночь на 5 августа поступил сигнал о смертельном травмировании электропоездом Александра Гришина на первом пути станции Битца. Предварительно, мужчина переходил пути в неположенном месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Гришин был сбит электропоездом сообщением Волоколамск - Серпухов.

Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале "7ТВ". С 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале "Спорт" (позднее - "Россия-2"), с 2015 по 2018 год - на телеканале "Матч ТВ". Работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года работал на Первом канале.