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Политика
Дитрих может стать сенатором от Новгородской области
5 августа 2025 / 17:32
© Егор Алеев/ ТАСС
Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих может стать сенатором от Новгородской области. Об этом со ссылкой на областной избирком передает ТАСС.
Сообщается, что врио главы региона Александр Дронов внес Дитриха в список кандидатур на должность сенатора РФ в случае избрания Дронова губернатором.
"Евгений Дитрих включен в "сенаторскую тройку" Александра Дронова", - указали в избиркоме.
Кроме того, в "тройке" врио главы региона сенатор от заксобрания Новгородской области Елена Писарева и депутат Новгородской областной думы Олег Стрыгин.
Ожидается, что в единый день голосования, 14 сентября, в Новгородской области пройдут досрочные выборы губернатора и муниципальные выборы в 15 округах.
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