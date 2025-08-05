Дитрих может стать сенатором от Новгородской области

Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих может стать сенатором от Новгородской области. Об этом со ссылкой на областной избирком передает ТАСС.

Сообщается, что врио главы региона Александр Дронов внес Дитриха в список кандидатур на должность сенатора РФ в случае избрания Дронова губернатором.

"Евгений Дитрих включен в "сенаторскую тройку" Александра Дронова", - указали в избиркоме.

Кроме того, в "тройке" врио главы региона сенатор от заксобрания Новгородской области Елена Писарева и депутат Новгородской областной думы Олег Стрыгин.

Ожидается, что в единый день голосования, 14 сентября, в Новгородской области пройдут досрочные выборы губернатора и муниципальные выборы в 15 округах.