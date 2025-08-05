Трамп обозначил условие для встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп обозначил в качестве одного из условий его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заключение торгового соглашения между двумя странами.

"Я, по всей видимости, проведу с ним встречу до конца года, если мы заключим торговую сделку. Если мы не заключим, то встречи не будет", - отметил америкаснкий лидер. По его словам, Вашингтон и Пекин "подходят очень близко" к согласованию деталей торгового соглашения.

Вместе с тем глава Белого дома допустил, что встреча может состояться в КНР. "Говорили, что я хочу туда полететь, это не так. Туда лететь 19 часов, это долгий перелет, но в какой-то момент времени в не столь отдаленном будущем я это сделаю", - указал он.

Некоторое время назад Трамп выразил надежду, что США и Китай смогут выработать "очень справедливую" договоренность о дальнейших условиях двусторонней торговли. Вашингтон и Пекин завершили третий раунд торговых переговоров, который прошел 28-29 июля в Стокгольме. При этом стороны все еще расходятся во мнениях относительно продления приостановки дополнительных импортных пошлин.